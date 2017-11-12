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Грузия – Беларусь. Игнатович, Ковалев и Лаптев выйдут в стартовом составе
13.11.2017 15:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав сборной Беларуси на товарищеский матч против Грузии.
Беларусь: Игнатович, М. Володько, Политевич, Гаврилович, Риос, Быков, Корзун, Карницкий, Стасевич, Ковалев, Лаптев.
Запасные: Павлюченко, Бурко, Матвейчик, Наумов, Павловец, В. Климович, Евдокимов, Седько, Нехайчик.
Матч Грузия – Беларусь начнется в 17.00 по белорусскому времени.
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Стал известен состав сборной Беларуси на товарищеский матч против Грузии.
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