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Грузия – Беларусь. Игнатович, Ковалев и Лаптев выйдут в стартовом составе

13.11.2017 15:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен состав сборной Беларуси на товарищеский матч против Грузии.

Беларусь: Игнатович, М. Володько, Политевич, Гаврилович, Риос, Быков, Корзун, Карницкий, Стасевич, Ковалев, Лаптев.

Запасные: Павлюченко, Бурко, Матвейчик, Наумов, Павловец, В. Климович, Евдокимов, Седько, Нехайчик.

Матч Грузия – Беларусь начнется в 17.00 по белорусскому времени.

 
 
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Стал известен состав сборной Беларуси на товарищеский матч против Грузии.

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