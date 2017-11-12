Американский журналист Колон: «Трамп вряд ли смотрел минский матч. У него столько других дел»

Американский журналист Фернандо Колон, посетивший финал Кубка федерации, поделился впечатлениями о Беларуси.

–Как вам Минск?

–Я здесь впервые. Раньше самой близкой к Беларуси страной, которую посетил, была Польша. Мне очень нравится Европа — и ваша страна в том числе. Здесь очень гостеприимные люди, принимавшие нас со всей душой. Жаль только, город как следует посмотреть не удалось. Очень уж был занят, на экскурсии не хватило времени.

–Матч посетил президент Беларуси Александр Лукашенко. Проходи финал в Америке — скажем, в Вашингтоне — Дональд Трамп пришел бы взглянуть на него?

–Вряд ли. Не знаю, может, Трамп и интересуется теннисом, но на открытом чемпионате США я его не видел. Не думаю, что наш президент смотрел и минский матч по телевизору. У него столько других дел, – сказал Конон.