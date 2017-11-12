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Американский журналист Колон: «Трамп вряд ли смотрел минский матч. У него столько других дел»
13.11.2017 17:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Американский журналист Фернандо Колон, посетивший финал Кубка федерации, поделился впечатлениями о Беларуси.
–Как вам Минск?
–Матч посетил президент Беларуси Александр Лукашенко. Проходи финал в Америке — скажем, в Вашингтоне — Дональд Трамп пришел бы взглянуть на него?
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Американский журналист Фернандо Колон, посетивший финал Кубка федерации, поделился впечатлениями о Беларуси.
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