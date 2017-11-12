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19-летний голкипер брестского «Динамо» Павлюченко дебютировал за сборную Беларуси
13.11.2017 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
В перерыве матча товарищеского Грузия – Беларусь вратарь Павел Павлюченко заменил Сергея Игнатовича. Отметим, что для 19-летнего голкипера брестского «Динамо» это первый матч за национальную сборную
Напомним, для Игнатовича эта игра также стала дебютной.
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В перерыве матча товарищеского Грузия – Беларусь вратарь Павел Павлюченко заменил Сергея Игнатовича.
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