﻿ 19-летний голкипер брестского «Динамо» Павлюченко дебютировал за сборную Беларуси. 21.by
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19-летний голкипер брестского «Динамо» Павлюченко дебютировал за сборную Беларуси

13.11.2017 18:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В перерыве матча товарищеского Грузия – Беларусь вратарь Павел Павлюченко заменил Сергея Игнатовича. Отметим, что для 19-летнего голкипера брестского «Динамо» это первый матч за национальную сборную

Напомним, для Игнатовича эта игра также стала дебютной. 

 
 
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В перерыве матча товарищеского Грузия – Беларусь вратарь Павел Павлюченко заменил Сергея Игнатовича.

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