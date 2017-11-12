19-летний голкипер брестского «Динамо» Павлюченко дебютировал за сборную Беларуси

В перерыве матча товарищеского Грузия – Беларусь вратарь Павел Павлюченко заменил Сергея Игнатовича. Отметим, что для 19-летнего голкипера брестского «Динамо» это первый матч за национальную сборную

Напомним, для Игнатовича эта игра также стала дебютной.