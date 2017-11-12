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Cборная Беларуси за последние 2 матча пропустила 3 мяча после розыгрышей угловых
13.11.2017 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Два мяч в ворота сборной Беларуси в товарищеском матче с Грузией были забиты в результате розыгрышей угловых. Отличились Ираклий Сихарулидзе и Лаша Двали.
Кроме того, в выездном матче против армян один из голов белорусы также пропустили после подачи углового – забил Румян Овсепян.
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Два мяч в ворота сборной Беларуси в товарищеском матче с Грузией были забиты в результате розыгрышей угловых.
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