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Cборная Беларуси за последние 2 матча пропустила 3 мяча после розыгрышей угловых

13.11.2017 18:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Два мяч в ворота сборной Беларуси в товарищеском матче с Грузией были забиты в результате розыгрышей угловых. Отличились Ираклий Сихарулидзе и Лаша Двали. 

Кроме того, в выездном матче против армян один из голов белорусы также пропустили после подачи углового – забил Румян Овсепян. 

 
 
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Два мяч в ворота сборной Беларуси в товарищеском матче с Грузией были забиты в результате розыгрышей угловых.

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