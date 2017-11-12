Cборная Беларуси за последние 2 матча пропустила 3 мяча после розыгрышей угловых

Два мяч в ворота сборной Беларуси в товарищеском матче с Грузией были забиты в результате розыгрышей угловых. Отличились Ираклий Сихарулидзе и Лаша Двали.

Кроме того, в выездном матче против армян один из голов белорусы также пропустили после подачи углового – забил Румян Овсепян.