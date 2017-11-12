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Cборная Беларуси не может выиграть на протяжении 6 матчей подряд
13.11.2017 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках товарищеского матча сборная Беларуси сыграла вничью с Грузией (2:2).
Таким образом, команда Игоря Криушенко не может выиграть на протяжении 6 матчей подряд.
Последний раз сборная Беларуси побеждала в товарищеской игре Новую Зеландию (1:0). После этого последовало пять поражений кряду.
Национальная команда завершила цикл матчей в этом году.
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В рамках товарищеского матча сборная Беларуси сыграла вничью с Грузией (2:2).
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