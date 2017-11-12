Cборная Беларуси не может выиграть на протяжении 6 матчей подряд

В рамках товарищеского матча сборная Беларуси сыграла вничью с Грузией (2:2).

Таким образом, команда Игоря Криушенко не может выиграть на протяжении 6 матчей подряд.

Последний раз сборная Беларуси побеждала в товарищеской игре Новую Зеландию (1:0). После этого последовало пять поражений кряду.

Национальная команда завершила цикл матчей в этом году.