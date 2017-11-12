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Товарищеский матч Беларусь – Грузия завершился ничьей

13.11.2017 19:10 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 ноя – Sputnik. Сборные Беларуси и Грузии вничью сыграли товарищеский матч в Кутаиси – 2:2.

Последняя встреча белорусской команды в текущем футбольном сезоне проходила на выезде на стадионе имени Рамаза Шенгелии.

Счет в матче открыл полузащитник Игорь Стасевич – он уже на 24-й минуте смог поразить ворота Роина Квасхавадзе. Впоследствии сборная Грузии вышла вперед: на 35-й минуте гол забил Ираклий Сихарулидзе, а на 51-й – Джаба Двали.

Свести встречу к ничьей смог на 66-й минуте полузащитник белорусской сборной Павел Нехайчик.

До конца матча сборные больше ни разу не смогли поразить ворота соперника.

В параллельном контрольном матче сборная Армении в Ереване победила команду Кипра — 3:2.

 
Теги: Минск
 
 
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Свести встречу к ничьей смог на 66-й минуте полузащитник белорусской сборной Павел Нехайчик.

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