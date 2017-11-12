Дэйв Льюис: «Видно, что работа с Энротом идет Карнаухову на пользу: даже по сравнению с собой недавним парень прогрессирует»

Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис рассказал о ситуации с вратарями в команде.

-Если уж речь зашла о вратарях сборной, то ситуация с ними, кажется, даже сложнее, чем непростая год назад. Тогда Лаланду не хватало практики, а сейчас даже нет контракта. У Карнаухова практики тоже негусто…

–Что здесь сказать, кроме «вы правы». И все же есть ряд важных нюансов. Первый — все-таки до «мира» еще полгода. Далее — даже не имея практики, Карнаухов выглядел очень уверенно, что не может не ободрять. Видно, что работа в связке с Энротом идет парню на пользу: даже по сравнению с собой недавним парень прогрессирует. По-другому двигается, иначе выбирает позицию.

-Но едва ли справится на «мире» в Дании без практики…

–Да, это фактор. Но, повторюсь, у нас еще есть полгода. И мы не сидим сложа руки. Сейчас провели опрос всех клубов экстралиги, предложили им назвать голкиперов, которые, на их взгляд могли бы стать интересными для сборной. Результаты систематизируем и будем работать, – подытожил специалист.