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«Динамо-Минск» – «Ак Барс». Кулаков пропустит матч
13.11.2017 19:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы матч «Динамо-Минск» – «Ак Барс». Отметим, что по медицинским показаниям игру пропустит форвард минчан Александр Кулаков.
Динамо: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Лингле — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Шинкевич, Павлович (А) — Шарангович — Скилли; Хенкель — Знахаренко, Китаров — Ковыршин — Степанов; Дрозд — Волков — Гаврус; Дюков, Буйницкий.
Ак Барс: Гарипов (Билялов); Марков (А) — Токранов, Секач — Ландер — Обухов; Абросимов — Батыршин, Архипов — Свитов (К) — Косов; Мусин — Захарчук, Лукоянов — Малыхин (А) — Язьков; Глинкин — Глухов — Галиев; Сидоров.
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Стали известны составы матч «Динамо-Минск» – «Ак Барс».
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