Cергей Политевич: «У нас каждую игру по три-четыре дебютанта. Скоро игроков не останется в Беларуси»

Защитник сборной Беларуси Сергей Политевич прокомментировал подвел итог товарищеского матча против Грузии (2:2).

«Не сказал бы, что мы доминировали весь матч. Да, возникали моменты у ворот соперника. Должны были выигрывать. Сегодня мы играли на результат, чтобы поднять себе настроение

При розыгрышах стандартных положений у наших ворот, наверное, не хватало концентрации. Из-за этого и пропускали.

В конце могли дожать соперника, но проблема в психологии. Все-таки мы часто проигрываем. Хотели положительных эмоций. В конце матча многие понимали, что и ничья — хороший результат. Сейчас в сборной тяжело: новые игроки, новые сочетания. У нас каждую игру по три-четыре дебютанта. Скоро игроков не останется в Беларуси», – сказал Политевич.