Борис Тасман: «Трудно поверить, что умудренный опытом Дубров придумал такой состав дуэта самостоятельно»

Журналист «Прессбола» Борис Тасман раскритиковал решение капитана сборной Беларуси Эдуарда Доброва выпустить на парный матч финала Кубка федерации Арину Соболенко и Александру Саснович.

«Решение нашего капитана Эдуарда Дуброва выпустить на заключительную битву дуэт Саснович — Соболенко, мягко сказать, удивило. В том, что при ничейном счете будет играть Саша, у меня, не было сомнений и до начала матча. Но выбор Арины, не практикующей парную игру в турнирах, выглядит странным. В первом сете складывалось впечатление, что она слабо ориентируется в происходящем. Постепенно, с помощью терпеливой умнички Саши Арина включилась, но все равно выглядела слабым звеном.

Трудно поверить, что умудренный опытом Дубров придумал такой состав дуэта самостоятельно. При том, что на лавке томились записные парницы Вера Лапко и Лидия Морозова. Впрочем, если это и просчет, то практически единственный в действиях нашего гуру. В остальном он руководил безупречно, по-отечески наставляя и подбадривая талантливых подопечных. Нередко после пауз между розыгрышами девчата, особенно Соболенко, преображались и поворачивали течение игры в новое русло», – заключил Тасман.