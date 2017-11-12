Родионов о возвращении БАТЭ трех очков: «В решении аппеляционного комитета гораздо больше логики, чем в предыдущем – дисциплинарного»

Нападающий БАТЭ Виталий Родионов рассказал о своем видении ситуации с «делом Веремко».

–На правах капитана прокомментируешь историю со снятием и последующим возвращением БАТЭ трех очков?

–Хоть наш клуб и наказан суровым денежным штрафом, в этом решении апелляционного комитета гораздо больше логики, нежели в предыдущем — дисциплинарного.

–Нынешнее эмоциональное состояние Веремко нечего и сравнивать с прежним?

–Об этом лучше спросить у Сергея. Но, ставя себя на его место, понимаю: Веремко долго не отпускало психологическое напряжение. Благо все закончилось, груз с плеч упал — и теперь ему будет гораздо проще, – подытожил форвард.