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Родионов о возвращении БАТЭ трех очков: «В решении аппеляционного комитета гораздо больше логики, чем в предыдущем – дисциплинарного»

13.11.2017 21:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий БАТЭ Виталий Родионов рассказал о своем видении ситуации с «делом Веремко». 

 –На правах капитана прокомментируешь историю со снятием и последующим возвращением БАТЭ трех очков?

–Хоть наш клуб и наказан суровым денежным штрафом, в этом решении апелляционного комитета гораздо больше логики, нежели в предыдущем — дисциплинарного.

–Нынешнее эмоциональное состояние Веремко нечего и сравнивать с прежним?

–Об этом лучше спросить у Сергея. Но, ставя себя на его место, понимаю: Веремко долго не отпускало психологическое напряжение. Благо все закончилось, груз с плеч упал — и теперь ему будет гораздо проще, – подытожил форвард.

 
 
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