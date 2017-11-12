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Родионов о возвращении БАТЭ трех очков: «В решении аппеляционного комитета гораздо больше логики, чем в предыдущем – дисциплинарного»
13.11.2017 21:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий БАТЭ Виталий Родионов рассказал о своем видении ситуации с «делом Веремко».
–На правах капитана прокомментируешь историю со снятием и последующим возвращением БАТЭ трех очков?
–Хоть наш клуб и наказан суровым денежным штрафом, в этом решении апелляционного комитета гораздо больше логики, нежели в предыдущем — дисциплинарного.
–Нынешнее эмоциональное состояние Веремко нечего и сравнивать с прежним?
–Об этом лучше спросить у Сергея. Но, ставя себя на его место, понимаю: Веремко долго не отпускало психологическое напряжение. Благо все закончилось, груз с плеч упал — и теперь ему будет гораздо проще, – подытожил форвард.
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Родионов о возвращении БАТЭ трех очков: «В решении аппеляционного комитета гораздо больше логики, чем в предыдущем – дисциплинарного»
Нападающий БАТЭ Виталий Родионов рассказал о своем видении ситуации с «делом Веремко».
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