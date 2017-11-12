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Игорь Криушенко: «Ошибок хватало, но на поле я увидел команду, и она была единым целым»

13.11.2017 20:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси поделился мнением о товарищеском матче против Грузии (2:2). 

–Боевой матч. В этой игре встречали соперника немного ниже, чем в Армении. Прессинговали не так высоко для того, чтобы возникали зоны для острого выхода в атаку. Были ситуации, когда мы неплохо выходили. Жаль, выжали из них далеко не все.

–После матча в Ереване вы сетовали на высокий процент брака. Увидели подвижки к лучшему?

–И сейчас брак присутствовал, не идеальная игра. Первый гол родился из ситуации, когда вместо того чтобы пасовать вперед, мы сыграли назад, обрезались и получили угловой, с которого и пропустили. Ошибок хватало, это естественно. Тем не менее на поле я увидел команду, и она была единым целым. Это порадовало.

–Быстрый переход в атаку осуществляется через опорников. Как оцените работу Быкова и Корзуна?

Парни старались выполнять то, о чем их попросили. В первом тайме у них мало что получалось в организации перехода к наступательным действиям. Но позже появилось чуть больше свободных зон, и делать это стало легче

–Белорусы редко тревожили вратаря соперника. Почему?

–Как уже говорили, из-за брака в передачах не всегда получался толковый выход из обороны. Поэтому и не удавалось доводить атаки до логического завершения.

–Зато блеснули реализацией: два удара в створ — два гола.

–Были еще подходы — жаль, ничего не выжали. То последняя передача подводила, то предпоследняя. Когда просто нужно было отправить мяч в конкретную точку, пасовали либо назад, либо отдавали не очень удобно, – закончил Криушенко. 

 

 

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси поделился мнением о товарищеском матче против Грузии (2:2).

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