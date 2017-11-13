ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александра Саснович о матче с США: «Мы сделали больше, чем мы можем»

13.11.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская теннисистка Александра Саснович поделилась мнением о финале Кубка Федерации против США (2:3).

«До последней минуты не знали, кто выиграет. Потому что мы сделали больше, чем мы можем. Мы отдавались полностью. Я не жалею ни о чем. Я себя спросила: «Сделала ли я все, что могла?». И ответила себе: «Да, я сделала даже больше», – сказала Саснович в эфире ОНТ.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Александра Саснович поделилась мнением о финале Кубка Федерации против США (2:3).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Эдуард Дубров: «Читал высказывания о моем решении. Знаете, все после драки умеют кулаками махать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика