Александра Саснович о матче с США: «Мы сделали больше, чем мы можем»

Белорусская теннисистка Александра Саснович поделилась мнением о финале Кубка Федерации против США (2:3).

«До последней минуты не знали, кто выиграет. Потому что мы сделали больше, чем мы можем. Мы отдавались полностью. Я не жалею ни о чем. Я себя спросила: «Сделала ли я все, что могла?». И ответила себе: «Да, я сделала даже больше», – сказала Саснович в эфире ОНТ.