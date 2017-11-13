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Александра Саснович о матче с США: «Мы сделали больше, чем мы можем»
13.11.2017 23:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская теннисистка Александра Саснович поделилась мнением о финале Кубка Федерации против США (2:3).
«До последней минуты не знали, кто выиграет. Потому что мы сделали больше, чем мы можем. Мы отдавались полностью. Я не жалею ни о чем. Я себя спросила: «Сделала ли я все, что могла?». И ответила себе: «Да, я сделала даже больше», – сказала Саснович в эфире ОНТ.
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Белорусская теннисистка Александра Саснович поделилась мнением о финале Кубка Федерации против США (2:3).
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