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Эдуард Дубров: «Читал высказывания о моем решении. Знаете, все после драки умеют кулаками махать»
13.11.2017 23:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров рассказал о своем решении поставить на решающий матч финала Кубка Федарации против США Саснович – Соболенко.
– Всем довольны? Все так бы повторили?
– В принципе, да. Точно так же. Потому что у меня были основания на эту пару. Я уже прочитал в Фэйсбуке и Инстаграме… Некоторые высказываются, что кто и как мог поставить эту пару. Знаете, все после драки умеют кулаками махать. И советчики всегда найдутся. Поставил бы я другую пару – все равно были бы недовольные. Сказали бы: «Ну вот опять», – сказал Дубров в эфире ОНТ.
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Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров рассказал о своем решении поставить на решающий матч финала Кубка Федарации против США Саснович – Соболенко.
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