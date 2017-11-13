Эдуард Дубров: «Читал высказывания о моем решении. Знаете, все после драки умеют кулаками махать»

Капитан женской сборной Беларуси Эдуард Дубров рассказал о своем решении поставить на решающий матч финала Кубка Федарации против США Саснович – Соболенко.

– Всем довольны? Все так бы повторили?

– В принципе, да. Точно так же. Потому что у меня были основания на эту пару. Я уже прочитал в Фэйсбуке и Инстаграме… Некоторые высказываются, что кто и как мог поставить эту пару. Знаете, все после драки умеют кулаками махать. И советчики всегда найдутся. Поставил бы я другую пару – все равно были бы недовольные. Сказали бы: «Ну вот опять», – сказал Дубров в эфире ОНТ.

Борис Тасман: «Трудно поверить, что умудренный опытом Дубров придумал такой состав дуэта самостоятельно»