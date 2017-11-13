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Владимир Корытько: «Не скажу, что «Луч» затеряется в высшей лиге»
13.11.2017 23:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Корытько поделился мнением об уровне первой лиги.
– Разница между первой и высшей лигой огромная?
– Не огромная. Разница изначально не может быть огромной. То, что видел я, разница не огромная. По игре, которую демонстрирует «Луч», я не скажу, что эта команда затеряется в высшей лиге. Я ее видел, мы против них играли. Не вижу большой разницы. Может, где-то в голове у людей она есть. А в техническом оснащении, физическом развитии, по большому счету, разницы нет, – сказал Корытько в эфире «Время футбола».
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Тренер «Энергетика-БГУ» Владимир Корытько поделился мнением об уровне первой лиги.
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