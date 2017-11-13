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Ермакович о Туоминене: «Уверен, что у него очень хорошие задатки и он принесет пользу»

13.11.2017 22:52 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился мнением о перспективах финского нападающего борисовчан Ессе Туоминена. 

– Тяжело всегда. Все-таки финский футболист, английский язык. Минимум общения с партнерами, непривычная среда. Основная проблема – то, что он получил травму, которая выбила его на три месяца. Тяжело набирать: команда на ходу. Но уверен, что у него очень хорошие задатки и он принесет пользу.

– Есть кто-то из партнеров, кто его опекает?

– Милунович – капитан всех наших легионеров. Он хлопочет за всех нас, и Яссе не исключение, – сказал Ермакович в эфире «Время футбола».

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился мнением о перспективах финского нападающего борисовчан Ессе Туоминена.

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