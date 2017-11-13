МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" выиграл домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса", сообщает Sputnik.

В понедельник, 13 ноября, на "Минск-Арене" подопечные Горди Дуайера принимали в гостях хоккейный клуб из Казани. Встреча завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) в пользу хозяев льда. В составе "зубров" отметились Егор Шарангович (21-я минута, в большинстве), Евгений Ковыршин (33), Шарль Лингле (48, в большинстве) и Марк-Андре Граньяни (59, в пустые ворота). Единственную шайбу у гостей забросил Михаил Глухов (27).

"Мы сегодня очень хорошо играли, очень интенсивно. Хорошо начали первый период и затем продолжили также — это залог нашей победы", — сказал Дуайер после игры в эфире телеканала "Беларусь 5".

Наставник "бело-синих" отметил, что его команда хорошо играла в большинстве.

Несмотря на победу, минчане по-прежнему занимают десятое место в таблице Западной конференции — 38 очков после 30 игр. От зоны плей-офф (восьмое место) "динамоцев" отделяет четыре балла. "Ак Барс" на Востоке располагается на третьем месте — 56 очков.

Следующий матч "зубры" проведут на выезде в Пекине против "Куньлуня" 16 ноября. "Барсы" 15 ноября отправятся в гости к подольскому "Витязю".