ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское "Динамо" одержало домашнюю победу над "Ак Барсом" в КХЛ

13.11.2017 21:48 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" выиграл домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казанского "Ак Барса", сообщает Sputnik.

В понедельник, 13 ноября, на "Минск-Арене" подопечные Горди Дуайера принимали в гостях хоккейный клуб из Казани. Встреча завершилась со счетом 4:1 (0:0, 2:1, 2:0) в пользу хозяев льда. В составе "зубров" отметились Егор Шарангович (21-я минута, в большинстве), Евгений Ковыршин (33), Шарль Лингле (48, в большинстве) и Марк-Андре Граньяни (59, в пустые ворота). Единственную шайбу у гостей забросил Михаил Глухов (27).

"Мы сегодня очень хорошо играли, очень интенсивно. Хорошо начали первый период и затем продолжили также — это залог нашей победы", — сказал Дуайер после игры в эфире телеканала "Беларусь 5". 

Наставник "бело-синих" отметил, что его команда хорошо играла в большинстве. 

Несмотря на победу, минчане по-прежнему занимают десятое место в таблице Западной конференции — 38 очков после 30 игр. От зоны плей-офф (восьмое место) "динамоцев" отделяет четыре балла. "Ак Барс" на Востоке располагается на третьем месте — 56 очков.

Следующий матч "зубры" проведут на выезде в Пекине против "Куньлуня" 16 ноября. "Барсы" 15 ноября отправятся в гости к подольскому "Витязю".

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на домашнюю викторию, минчане все равно далеки от зоны плей-офф - отставание от восьмого места составляет четыре балла.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Віталь Гуркоў: «Радзівонаў адзін з нешматлікіх, хто робіць нейкую вартую справу для Беларусі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика