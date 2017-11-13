13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского "Динамо" обыграли казанский "Ак Барс" со счетом 4:1 в очередном матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На матче в Минске в составе одного из лидеров Восточной конференции не было нескольких ведущих игроков, которые выступали за национальные сборные в международных турнирах. У хозяев площадки из-за проблем со здоровьем встречу пропустил Александр Кулаков.

Минск. "Минск-Арена". 12090 зрителей.

"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Граньяни - Денисов (к), Лингле - Хауден - Фонтэйн; Коробов - Шинкевич, Павлович - Шарангович - Скилле; Хенкель - Знахаренко, Китаров - Ковыршин - Степанов; Дрозд - Волков - Гаврус; Буйницкий, Дюков.

"Ак Барс": Гарипов (Билялов); Марков - Токранов, Секач - Ландер - Обухов; Абросимов - Батыршин, Архипов - Свитов (к) - Косов; Мусин - Захарчук, Лукоянов - Малыхин - Язьков; Глинкин - Глухов - Галиев; Сидоров.

Шайбы: 1:0 - Шарангович (Китаров, Степанов, 20.57, в большинстве); 1:1 - Глухов (Глинкин, Галиев, 26.16); 2:1 - Ковыршин (Шинкевич, 32.05); 3:1 - Лингле (Скилли, Граньяни, 47.49, в большинстве); 4:1 - Граньяни (58.53, в пустые ворота).

Броски: 37 - 25.

Штраф: 6 - 8.

Динамовцы владели преимуществом в первом периоде. Много бросали по воротам гостей и дважды действовали в численном большинстве. Однако до перерыва "зубры" отличиться не смогли. В самом начале вторых двадцати минут минчане реализовали большинство. После разыгранной комбинации автором гола стал Егор Шарангович. Казанцы постарались усилить давление на ворота Юнаса Энрота. В итоге на 27-й минуте Михаил Глухов воспользовался передачей партнера и уверенно переиграл голкипера хозяев площадки - 1:1.

Хоккеисты "Динамо" продолжили действовать на высоких скоростях и на 33-й минуте сумели выйти вперед. "Ак Барс" предпринял неудачную попытку выбросить шайбу из своей зоны. Защитник динамовцев Илья Шиневич сделал наброс на пятачок ворот соперников, где к шайбе первым успел Евгений Ковыршин - 2:1. Далее "Ак Барс" постарался перехватить инициативу. Белорусская команда часто играла в меньшинстве, но смогла уверенно сыграть в обороне.

В заключительные двадцать минут встречи Шарль Лингле стал автором третьем шайбы в ворота гостей, при розыгрыше численного большинства. Окончательный счет установил Марк-Андре Граньяни, забросив в пустые ворота.

Матч с "Ак Барсом" стал заключительным для "Динамо" в домашней серии. Теперь "зубров" ожидают три матча на выезде: 16 ноября с "Куньлунем", 18 ноября с "Адмиралом" из Владивостока и 20 ноября с хабаровским "Амуром".-0-

Фото Андрея Покумейко.