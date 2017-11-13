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Вентура подал в отставку
14.11.2017 02:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура решил покинуть свой пост.
69-летний специалист подал в отставку после того, как национальная команда не смогла пробиться на ЧМ-2018.
Итальянцы уступили сборной Швеции в стыковых матчах ЧМ-2018 (0:1, 0:0).
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Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура решил покинуть свой пост.
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