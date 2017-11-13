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Надаль снялся с итогового турнира ATP

14.11.2017 02:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первая ракетка мира Рафаэль Надаль после поражения от Давида Гоффена в стартовом матче итогового турнира ATP (6:7, 7:6, 4:6) снялся с соревнований из-за травмы колена, беспокоящей его с прошлого месяца.

В конце октября Надаль из-за боли в колене, возникшей на фоне нагрузок, пропустил турнир в Базеле, а через неделю в Париже выступил, но снялся перед четвертьфиналом.

«Я был настроен на то, чтобы сыграть здесь. И я попытался. Но продолжать не могу. В этом нет смысла. Для меня сезон завершен.

Я принял это решение во время матча и снялся бы, даже если бы выиграл. После того, как я провел этот сезон, я не заслужил выходить на корт в таком состоянии: с болью и без удовольствия.

У меня был прекрасный сезон, и я не буду плакать из-за того, что произошло здесь. Всех с Рождеством. Увидимся в следующем году».

На турнире Надаля заменит его соотечественник Пабло Каррено-Буста.

 
 
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Первая ракетка мира Рафаэль Надаль после поражения от Давида Гоффена в стартовом матче итогового турнира ATP (6:7, 7:6, 4:6) снялся с соревнований из-за травмы колена,...

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