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Джанлуиджи Буффон: «Я ухожу из сборной Италии»

14.11.2017 01:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон заявил о завершении карьеры в национальной команде.

«Хочу извинится не за себя, а за весь итальянский футбол. Мы не смогли выполнить поставленную перед нами задачу, которая имеет важное социальное значение. Очень обидно, что мы так завершили отбор к ЧМ-2018.

Те, кто играют, знают, насколько сложными являются стыковые матчи. Мы не смогли показать свою лучшую игру. В таких встречах все решают отдельные эпизоды, но нам не повезло в ключевые моменты противостояния со шведами.

У нас есть гордость и сила, но мы упрямы. Мы знаем, как прийти в себя после такой неудачи.

Я ухожу из сборной Италии. Обнимаю всех, особенно тех, с кем я провел все эти годы в национальной команде», – сказал Буффон.

Человек, который опозорил Италию

 
 
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Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон заявил о завершении карьеры в национальной команде.

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