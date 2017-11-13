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Швеция сыграет на ЧМ-2018, Италия не вышла на турнир впервые с 1958 года
14.11.2017 00:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня проходил ответный стыковой матч ЧМ-2018 между сборными Италии и Швеции (0:0).
Шведы обеспечили себе путевку в Россию на финальную часть ЧМ-2018. Сборная Италии не сыграет на чемпионате мира впервые с 1958 года.
Первый матч – 0:1
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Сегодня проходил ответный стыковой матч ЧМ-2018 между сборными Италии и Швеции (0:0).
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