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Швеция сыграет на ЧМ-2018, Италия не вышла на турнир впервые с 1958 года

14.11.2017 00:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня проходил ответный стыковой матч ЧМ-2018 между сборными Италии и Швеции (0:0).

Шведы обеспечили себе путевку в Россию на финальную часть ЧМ-2018. Сборная Италии не сыграет на чемпионате мира впервые с 1958 года.

Италия – Швеция 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
13 ноября, 22.45, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча текстовый онлайн статистика
ИталияБуффон, Бардзальи, Бонуччи, Кьеллини, Дармиан (Эль-Шаарави, 63), Пароло, Кандрева (Бернардески, 76), Флоренци, Жоржиньо, Иммобиле, Габбьядини (Белотти, 63).
ШвецияОльсен, Гранквист, Аугустинссон, Линделеф, Люстиг, Классон (Роден, 72), Ларссон, Юханссон (Свенссон, 19), Форсберг, Берг, Тойвонен (Телин, 54).
Предупреждения:
Кьеллини (9), Юханссон (9), Бардзальи (22), Форсберг (29), Люстиг (65), Телин (69), Иммобиле (90), Бернардески (90), Ольсен (90).

Первый матч – 0:1

У Италии самое слабое поколение в истории. Чемпионат мира пройдет без нее?

 
 
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Сегодня проходил ответный стыковой матч ЧМ-2018 между сборными Италии и Швеции (0:0).

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