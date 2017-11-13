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Директор «Луча» об инфраструктуре: «Везде есть какие-то шероховатости. Но есть силы, время и возможности»

14.11.2017 00:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Директор «Луча» Дмитрий Карповский рассказал об инфраструктуре и о лицензионных группах клуба.

– Готовились ли к вопросам лицензирования? Детско-юношеские группы, стадион?

– Касаемо молодежного футбола. Пусть на сегодняшний день таких групп в нашей структуре нет, но в Минске много частных школ. Я и второй учредитель поддерживаем этих ребят и тренеров где-то спортивными сооружениями, где-то финансово. Именно с этими людьми планируем идти в сторону высшей лиги. Касаемо инфраструктуры. Да, везде есть какие-то шероховатости. Но есть время, есть силы, есть возможности, – рассказал Карповский в эфире «Время футбола». 

 
Теги: Минск
 
 
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Директор «Луча» Дмитрий Карповский рассказал об инфраструктуре и о лицензионных группах клуба.

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