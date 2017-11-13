«Прессбол»: Решение КДК по «делу Веремко» было признано нелегитимным

По сведениям «Прессбола», решение КДК по «делу Веремко» было не просто пересмотрено – его признали нелегитимным. Как можно предположить, ввиду слишком специфического состава «контрольно-дисциплинарных» заседателей. Напомним, КДК засчитал БАТЭ техническое поражение в игре со «Слуцком».

Взамен апелляционный комитет провел, по сути, собственное исследование истории, заново изучив известные факты, запрошенные документы – и, разумеется, жалобу БАТЭ.

«Борисовчане к обжалованию подготовились со всем тщанием. Как мы сообщали ранее, их апелляция содержала полтора десятка густо исписанных страниц. На БАТЭ в этой истории работала целая команда юристов – включая того самого «человека с улицы», делегированного на финальные разбирательства. Неудивительно, что комитету понадобилось столько времени, чтобы детально все изучить.

В числе прочих доводов БАТЭ при защите своей позиции использовал практику прецедентов. Да, десять лет назад произошел уже не раз упоминавшийся этой осенью «казус Ясинского» – в 2007-м в заявке минского «Динамо» на матч против БАТЭ оказался не отбывший дисквалификацию футболист Игорь Ясинский. За это «бело-голубые» были наказаны техническим поражением. При этом ту встречу динамовцы и так проиграли (1:2), и вообще заняли в том чемпионате девятое место.

Однако прецеденты в богатой истории белорусского футбола бывали и другие. Например, в 2009-м в Жодино встречались «Торпедо» и «Шахтер». За солигорцев тогда во втором тайме под 26-м номером вышел Дмитрий Платонов — игрок, которого вообще не было в протоколе. Тоже казус: администратор горняков просто перепутал братьев-близнецов и записал в состав не Дмитрия, а Павла. «Шахтер» победил – 2:1, а «Лжедмитрий» отдал голевой пас. «Торпедо» написало протест, имея в виду «Неправомерное участие в матче», а дисциплинарный комитет постановил: «Считать ошибку Новика формальной, не связанной с ходом футбольного процесса и не повлиявшей н результат». Солигорский клуб отделался штрафом.

Вердикт по «делу Веремко» странный. Или нет?