Джампьеро Вентура: «Я не подавал в отставку»

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура опроверг информацию о своем увольнении после невыхода на ЧМ-2018 по итогам стыковых матчей со Швецией (0:0, 0:1).

«Я не подавал в отставку, так как еще не разговаривал с президентом федерации. Извиняюсь за опоздание [на пресс-конференцию], но каждого игрока, с кем имел честь работать, я хотел поблагодарить индивидуально.

Результат невыносим, ведь я был абсолютно убежден (и сегодняшняя игра это подтвердила), что у нас было огромное желание отыграться. Я в футболе уже много лет и знаю, что это такое.

Горжусь, что являюсь частью сборной и работаю с великими чемпионами и с теми, кто, надеюсь, ими станет. Я разочарован, потому что сегодня вновь осознал, что значит национальная команда для людей. Я благодарен болельщикам на «Сан-Сиро», которые помогали нам до последней минуты. Их поддержка была уникальной и выдающейся. То, что мы заслуживали выхода на ЧМ, это уже вторично.

Что касается отставки, то я должен учесть множество нюансов. Мы встретимся с руководством федерации и обсудим это. Поговорим так, как мы всегда и говорили. У меня полное взаимопонимание с Тавеккио и всей федерацией», – сказал Вентура.