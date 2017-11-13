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Минское «Динамо» прервало семилетнюю серию побед «Ак Барса» на «Минск-Арене»
14.11.2017 08:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» (4:1).
Отметим, что последний раз на «Минск-Арене» «Динамо» обыгрывало «Ак Барс» в сентябре 2010 года.
Всего команды встречались в КХЛ 18 раз, 13 раз побеждала команда из Казани, 5 побед одержали минчане.
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» (4:1).
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