Минское «Динамо» прервало семилетнюю серию побед «Ак Барса» на «Минск-Арене»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» обыграло «Ак Барс» (4:1).

Отметим, что последний раз на «Минск-Арене» «Динамо» обыгрывало «Ак Барс» в сентябре 2010 года.

Всего команды встречались в КХЛ 18 раз, 13 раз побеждала команда из Казани, 5 побед одержали минчане.