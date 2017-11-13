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Отставка Вентуры и слезы Буффона: сборная Италии пропустит ЧМ-2018
14.11.2017 08:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Футбольная сборная Италии второй раз в истории не вышла в финал Чемпионата мира-2018, который пройдет в России, вслед за этим последовали два громких заявления.
Накануне итальянская сборная в ответном домашнем матче сыграла вничью со шведами (0:0) и впервые за 60 лет оказалась за бортом мирового футбольного первенства. Ранее, 10 ноября в Стокгольме шведы оказались сильнее (1:0), обеспечив тем самым себе выход в ЧМ.
© AFP/ MADS JOAKIM RIMER RASMUSSEN / SCANPIX DENMARK
Отставка Вентуры
После ответного матча издание
"Я не подавал в отставку, потому что еще не разговаривал с главой федерации. Мы обсудим ситуацию", — цитирует издание слова тренера. Вентура, тренирующий сборную с 2016 года, также извинился перед всей страной за столь неожиданный результат.
Завершение карьеры Буффона
После печальных событий понедельника голкипер сборной Джанлуиджи Буффон объявил о завершении своей карьеры. Причем 39-летний футболист расплакался во время интервью итальянскому спортивному изданию.
© Sputnik/ Ирина Белова
"Жаль, что моя последняя официальная игра совпала с невыходом команды на чемпионат мира. Это печально", — сказал 10-кратный чемпион Италии и трехкратный обладатель кубка страны.
Он добавил, что, конечно же, он не таким образом хотел завершить свою карьеру. Ранее он заявлял, что на 99,9% покинет футбол после завершения ЧМ-2018.
Также кроме Буффона игру за сборную завершат два защитника – Андреа Барцальи и Джорджо Кьеллини – и полузащитник Даниэль Де Росси.
Итальянцы не попадут на ЧМ по футболу впервые с 1958 года и второй раз за всю историю сборной.
Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля, РФ впервые примет мундиаль.
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Всего, не считая заявления наставника итальянцев, сборную покинут четыре футболиста.
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