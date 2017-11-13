Отставка Вентуры и слезы Буффона: сборная Италии пропустит ЧМ-2018

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Футбольная сборная Италии второй раз в истории не вышла в финал Чемпионата мира-2018, который пройдет в России, вслед за этим последовали два громких заявления.

Накануне итальянская сборная в ответном домашнем матче сыграла вничью со шведами (0:0) и впервые за 60 лет оказалась за бортом мирового футбольного первенства. Ранее, 10 ноября в Стокгольме шведы оказались сильнее (1:0), обеспечив тем самым себе выход в ЧМ.



© AFP/ MADS JOAKIM RIMER RASMUSSEN / SCANPIX DENMARK Guns N'Roses изменили график гастролей из-за ЧМ по футболу в РФ

Отставка Вентуры

После ответного матча издание Football Italia сообщило о том, что главный тренер сборной Джампьеро Вентура заявил о том, что подал в отставку. Однако несколько часов спустя там же было опубликовано опровержение со словами самого тренера.

"Я не подавал в отставку, потому что еще не разговаривал с главой федерации. Мы обсудим ситуацию", — цитирует издание слова тренера. Вентура, тренирующий сборную с 2016 года, также извинился перед всей страной за столь неожиданный результат.

Завершение карьеры Буффона

После печальных событий понедельника голкипер сборной Джанлуиджи Буффон объявил о завершении своей карьеры. Причем 39-летний футболист расплакался во время интервью итальянскому спортивному изданию.



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"Жаль, что моя последняя официальная игра совпала с невыходом команды на чемпионат мира. Это печально", — сказал 10-кратный чемпион Италии и трехкратный обладатель кубка страны.

Он добавил, что, конечно же, он не таким образом хотел завершить свою карьеру. Ранее он заявлял, что на 99,9% покинет футбол после завершения ЧМ-2018.

Также кроме Буффона игру за сборную завершат два защитника – Андреа Барцальи и Джорджо Кьеллини – и полузащитник Даниэль Де Росси.

Итальянцы не попадут на ЧМ по футболу впервые с 1958 года и второй раз за всю историю сборной.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля, РФ впервые примет мундиаль.