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Манчини и Аллегри – среди кандидатов на пост тренера сборной Италии

14.11.2017 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Федерация футбола Италии приступила к поиску нового главного тренера национальной команды, которая не смогла пробиться на ЧМ-2018 по итогам стыковых матчей со Швецией (0:0, 0:1).

Джампьеро Вентура пока не отправлен в отставку официально, но в число его вероятных преемников уже вошли Роберто Манчини («Зенит») и Массимилиано Аллегри («Ювентус»).

Ранее сообщалось, что в первую очередь федерация рассмотрит кандидатуры Карло Анчелотти (экс-«Бавария») и Антонио Конте («Челси»).

Не исключен и вариант, при котором до лета 2018 исполнять обязанности главного тренера сборной Италии будет Луиджи ди Бьяджо, возглавляющий молодежную команду.

 
 
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Федерация футбола Италии приступила к поиску нового главного тренера национальной команды, которая не смогла пробиться на ЧМ-2018 по итогам стыковых матчей со...

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