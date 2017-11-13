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Манчини и Аллегри – среди кандидатов на пост тренера сборной Италии
14.11.2017 08:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Федерация футбола Италии приступила к поиску нового главного тренера национальной команды, которая не смогла пробиться на ЧМ-2018 по итогам стыковых матчей со Швецией (0:0, 0:1).
Джампьеро Вентура пока не отправлен в отставку официально, но в число его вероятных преемников уже вошли Роберто Манчини («Зенит») и Массимилиано Аллегри («Ювентус»).
Ранее сообщалось, что в первую очередь федерация рассмотрит кандидатуры Карло Анчелотти (экс-«Бавария») и Антонио Конте («Челси»).
Не исключен и вариант, при котором до лета 2018 исполнять обязанности главного тренера сборной Италии будет Луиджи ди Бьяджо, возглавляющий молодежную команду.
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Федерация футбола Италии приступила к поиску нового главного тренера национальной команды, которая не смогла пробиться на ЧМ-2018 по итогам стыковых матчей со...
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