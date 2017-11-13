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Александр Лукашенко: «Беларусь может помочь Калининграду в строительстве спортивных объектов к чемпионату мира»

14.11.2017 09:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области заявил, что страна готова помочь в строительстве спортивных объектов к ЧМ-2018.

«Вы всегда можете рассчитывать на Беларусь. В трудную минуту мы всегда подставим плечо.

Мы можем поделиться опытом и помочь в строительстве. У вас есть крупные объекты, которые надо построить. Я говорю и о спортивных объектах к чемпионату мира 2018 года. Если нужна помощь, можем оказать. И не только строительством, но и транспортом, как когда-то в Сочи, автобусами, троллейбусами. Опыт у нас есть. Мы готовы поставлять и готовые металлоконструкции, и цемент, и другие материалы для строительства. Тем более, что у нас сегодня свободные мощности, хоть и небольшие, но есть», – сказал Лукашенко в эфире программы «Панорама» на канале «Беларусь 1».

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Калининградской области заявил, что страна готова помочь в строительстве спортивных объектов к...

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