Италия впервые с 1958 года не сыграет на футбольном ЧМ

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Италии не сумела пробиться в финальную стадию футбольного чемпионата мира, уступив команде Швеции. В последний раз такое случилось с итальянцами в 1958 году, когда финал ЧМ принимала Швеция, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В нынешнем отборочном цикле мирового первенства футболисты Италии заняли второе место в группе G вслед за Испанией, поэтому им пришлось играть стыковые поединки со шведами. В первом из них 10 ноября в Стокгольме скандинавы одолели грозных соперников с минимальным перевесом 1:0 благодаря голу Якоба Юханссона. В ответной встрече 13 ноября в Милане итальянцы имели большое преимущество, но их атакам не хватало остроты, а если опасные моменты и возникали, то голкипер и защитники гостей успешно ликвидировали их. В итоге встреча так и завершилась без забитых мячей - 0:0 и четырехкратным чемпионам мира не суждено поехать в Россию следующим летом. Сборная Швеции, которая была соперником белорусов в квалификационной группе А, не играла среди сильнейших команд планеты с 2006 года, пропустив два предыдущих мировых чемпионата.

Последний представитель Старого Света на российском ЧМ-2018 определится сегодня поздно вечером в Дублине после ответной встречи футболистов Ирландии и Дании. Их первый стыковой поединок в Копенгагене завершился вничью - 0:0.

С таким же результатом закончились и два первых межконтинентальных "стыка": Гондурас - Австралия и Новая Зеландия - Перу. Ответные встречи в этих парах состоятся 15 ноября в Сиднее и Лиме.-0-