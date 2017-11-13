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Василий Уткин: «Две страны уже разучились играть в футбол – к Белоруссии еще и Италия. Но в Италии хоть поесть вкусно можно»
14.11.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Российский комментатор Василий Уткин сравнил уровень сборных Беларуси и Италии.
«Две страны уже разучились играть в футбол – к Белоруссии еще и Италия. Но в Италии хоть поесть вкусно можно...» – написал Уткин.
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Василий Уткин: «Две страны уже разучились играть в футбол – к Белоруссии еще и Италия. Но в Италии хоть поесть вкусно можно»
Российский комментатор Василий Уткин сравнил уровень сборных Беларуси и Италии.
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