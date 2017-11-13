Василий Уткин: «Две страны уже разучились играть в футбол – к Белоруссии еще и Италия. Но в Италии хоть поесть вкусно можно»

Российский комментатор Василий Уткин сравнил уровень сборных Беларуси и Италии.

«Две страны уже разучились играть в футбол – к Белоруссии еще и Италия. Но в Италии хоть поесть вкусно можно...» – написал Уткин.

Две страны уже разучились играть в футбол – к Белоруссии еще и Италия. Но в Италии хоть поесть вкусно можно... — Василий Уткин (@radioutkin) November 14, 2017