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Вратарь Козловский подписал пробный контракт с минским «Динамо»

14.11.2017 09:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер, выступавший в этом сезоне в фарм-клубе «Динамо-Молодечно», заключил пробный контракт с минским «Динамо».

22-летний воспитанник могилевской школы хоккея уже в сезоне 2014/15 выступал за «Динамо-Бобруйск» в МХЛ. Впоследствии он защищал цвета солигорского «Шахтера» и «Шахтера-2». В прошлом сезоне стал серебряным призером высшей лиги чемпионата Беларуси. Также в послужном списке Константина выступления в составе молодежной и юношеской сборных Беларуси на чемпионатах мира.

В составе «Динамо-Молодечно» в текущем чемпионате Козловский провел четыре встречи, в одной из который записал себе в актив «сухарь».

Предполагается, что Константин отправится с «Динамо» клубом на дальневосточный выезд.

 
 
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Голкипер, выступавший в этом сезоне в фарм-клубе «Динамо-Молодечно», заключил пробный контракт с минским «Динамо».

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