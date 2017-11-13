Вратарь Козловский подписал пробный контракт с минским «Динамо»

Голкипер, выступавший в этом сезоне в фарм-клубе «Динамо-Молодечно», заключил пробный контракт с минским «Динамо».

22-летний воспитанник могилевской школы хоккея уже в сезоне 2014/15 выступал за «Динамо-Бобруйск» в МХЛ. Впоследствии он защищал цвета солигорского «Шахтера» и «Шахтера-2». В прошлом сезоне стал серебряным призером высшей лиги чемпионата Беларуси. Также в послужном списке Константина выступления в составе молодежной и юношеской сборных Беларуси на чемпионатах мира.

В составе «Динамо-Молодечно» в текущем чемпионате Козловский провел четыре встречи, в одной из который записал себе в актив «сухарь».

Предполагается, что Константин отправится с «Динамо» клубом на дальневосточный выезд.