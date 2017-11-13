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Александра Саснович: «Мы вторые, но это не значит, что побежденные»

14.11.2017 09:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская теннисистка Александра Саснович поблагодарила болельщиков за поддержку в финале Кубка Федерации.

«Вот и наступил новый день. Спалось очень плохо, вернее вообще не спалось, никак не могли успокоиться эмоции от двух последних дней, которые я пережила вместе с вами, моими преданными и любимыми поклонниками.

Мы боролись и держали в напряжении большую часть теннисного мира до позднего вечера, играя с одной из самых сильных сборных в мире. Мы вторые, но это не значит, что побежденные, мы сделали все, что могли и, наверное, даже больше. К счастью у нас все так же остается цель – победа в Fed Cup.

Спасибо всей моей команде (Арине, Вере, Лиде), моему тренеру (Светлаков И.Е) всем нашим тренерам, капитану, врачам, массажистам, спаррингам и всем, кто был причастен к этому поистине великому и напряженному финалу. Спасибо огромное всем болельщикам Беларуси, кто пришел на стадион или смотрел матч по телевизору. Вы вдохновляете и ведете нас вперед. Вы -Лучшие!

А теперь разрешите откланяться и улететь на заслуженный отдых на две недели», – написала Саснович.

 

Вот и наступил новый день. Спалось очень плохо , вернее вообще не спалось, никак не могли успокоиться эмоции от двух последних дней, которые я пережила вместе с Вами, моими преданными и любимыми поклонниками. Мы боролись и держали в напряжении большую часть теннисного мира до позднего вечера, играя с одной из самых сильных сборных в мире. Мы вторые,но это не значит что побеждённые,мы сделали все что могли и наверное даже больше. И к счастью у нас все так же остаётся цель – победа в Fed Cup. Спасибо всей моей команде(Арине,Вере,Лиде),моему тренеру (Светлаков И.Е) всем нашим тренерам и капитану,врачам,массажистам,спаррингам и всем,кто был причастен к этому поистине великому и напряженному финалу. Спасибо огромное всем болельщикам Беларуси,кто пришёл на стадион или смотрел матч по телевизору.Вы вдохновляете и ведёте нас вперёд. Вы-Лучшие ! А теперь разрешите откланяться и улететь на заслуженный отдых на две недели.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович поблагодарила болельщиков за поддержку в финале Кубка Федерации.

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