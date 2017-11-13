Александра Саснович: «Мы вторые, но это не значит, что побежденные»

Белорусская теннисистка Александра Саснович поблагодарила болельщиков за поддержку в финале Кубка Федерации.

«Вот и наступил новый день. Спалось очень плохо, вернее вообще не спалось, никак не могли успокоиться эмоции от двух последних дней, которые я пережила вместе с вами, моими преданными и любимыми поклонниками.

Мы боролись и держали в напряжении большую часть теннисного мира до позднего вечера, играя с одной из самых сильных сборных в мире. Мы вторые, но это не значит, что побежденные, мы сделали все, что могли и, наверное, даже больше. К счастью у нас все так же остается цель – победа в Fed Cup.

Спасибо всей моей команде (Арине, Вере, Лиде), моему тренеру (Светлаков И.Е) всем нашим тренерам, капитану, врачам, массажистам, спаррингам и всем, кто был причастен к этому поистине великому и напряженному финалу. Спасибо огромное всем болельщикам Беларуси, кто пришел на стадион или смотрел матч по телевизору. Вы вдохновляете и ведете нас вперед. Вы -Лучшие!

А теперь разрешите откланяться и улететь на заслуженный отдых на две недели», – написала Саснович.