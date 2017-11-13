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Гари Линекер: «На ЧМ-2018 не будет Италии, Чили, Голландии. Может, пора расширить турнир до 48 команд?»

14.11.2017 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал невыход национальной команды Италии на ЧМ-2018.

«Мамма Миа! Италия – 4-кратный чемпион мира, 6-кратный финалист, игравший во всех турнирах с 1958 года – не поедет в Россию. Без нее чемпионат мира будет уже не тот. Арриведерчи.

Поздравляю шведов с выходом. Они проявили исключительную стойкость.

Не будет Италии, Чили, Голландии. Может быть, пора расширить ЧМ до 48 команд? Хотя, стоп», – написал Линекер в своем твиттере.

На чемпионате мира – 48 команд. Это хорошо или плохо?

 
 
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Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал невыход национальной команды Италии на ЧМ-2018.

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