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Гари Линекер: «На ЧМ-2018 не будет Италии, Чили, Голландии. Может, пора расширить турнир до 48 команд?»
14.11.2017 09:53 — Новости Спорта | Tribuna.com
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал невыход национальной команды Италии на ЧМ-2018.
«Мамма Миа! Италия – 4-кратный чемпион мира, 6-кратный финалист, игравший во всех турнирах с 1958 года – не поедет в Россию. Без нее чемпионат мира будет уже не тот. Арриведерчи.
Поздравляю шведов с выходом. Они проявили исключительную стойкость.
Не будет Италии, Чили, Голландии. Может быть, пора расширить ЧМ до 48 команд? Хотя, стоп», – написал Линекер в своем твиттере.
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Гари Линекер: «На ЧМ-2018 не будет Италии, Чили, Голландии. Может, пора расширить турнир до 48 команд?»
Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер прокомментировал невыход национальной команды Италии на ЧМ-2018.
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