Павел Нехайчик: «Как ни прискорбно это звучит, но ничья с Грузией это нормальный результат для нашей сборной»

Полузащитник сборной Беларуси Павел Нехайчик поделился эмоциями после товарищеского матча против Грузии (2:2).

«Как ни прискорбно это звучит, но ничья с Грузией – это нормальный результат для нашей сборной. Ни плохой, ни хороший.

В перерыве были корректировки игры, команда учла их и заиграла по-другому. Возможно, не хватило характера какого-то или инстинкта убийцы, чтобы додавить соперника», – сказал Нехайчик в эфире АБФФ-ТВ.