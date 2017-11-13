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Павел Нехайчик: «Как ни прискорбно это звучит, но ничья с Грузией это нормальный результат для нашей сборной»

14.11.2017 10:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник сборной Беларуси Павел Нехайчик поделился эмоциями после товарищеского матча против Грузии (2:2).

«Как ни прискорбно это звучит, но ничья с Грузией – это нормальный результат для нашей сборной. Ни плохой, ни хороший.

В перерыве были корректировки игры, команда учла их и заиграла  по-другому. Возможно, не хватило характера какого-то или инстинкта убийцы, чтобы додавить соперника», – сказал Нехайчик в эфире АБФФ-ТВ.

 
 
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Полузащитник сборной Беларуси Павел Нехайчик поделился эмоциями после товарищеского матча против Грузии (2:2).

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