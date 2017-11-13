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НБА. «Кливленд» вырвал победу у «Нью-Йорка», «Филадельфия» нанесла поражение «Клипперс» и другие результаты
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей. «Кливленд» ЛеБрона Джеймса вырвал победу у «Нью-Йорка» Кристапса Порзингиса (104:101).
«Клипперс» потерпели шестое поражение подряд, уступив на своей площадке «Филадельфии» -105:109.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
14 ноября, 03.00, «Verizon Center»
- Вашингтон
-
Уолл (21 + 9 передач),
Гортат (18 + 7 подборов),
Портер (15 + 7 подборов),
Бил (14 + 7 подборов + 7 передач),
М-ф Моррис (4) старт;
Скотт (15),
Убре (12 + 8 подборов),
Микс (4),
Маккаллоу (3),
Фрэйзер (2),
Маинми (2 + 9 подборов),
Саторански (0).
- Сакраменто
-
Джордж Хилл (16),
Рэндолф (12 + 9 подборов),
Темпл (11),
Коули-Стайн (6),
Богданович (5) старт;
Хилд (12),
Лабиссьер (11),
Фокс (10),
Джексон (5),
Папаяннис (2),
Куфос (2).
- Дата проведения
-
14 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
- Нью-Йорк
-
Хардуэй (28 + 10 подборов),
Порзингис (20 + 7 подборов),
Кантер (20 + 16 подборов),
Ли (15),
Джек (2) старт;
Ниликина (7 + 6 перехватов),
Томас (5),
Макдермотт (2),
О’Куинн (2),
Дотсон (0).
- Кливленд
-
Джеймс (23 + 9 подборов + 12 передач + 5 потерь),
Краудер (13),
Джей Ар Смит (8),
Лав (6),
Шамперт (0 + 5 потерь) старт;
Корвер (21),
Уэйд (15 + 8 подборов),
Фрай (9),
Грин (6),
Осман (3).
- Дата проведения
-
14 ноября, 04.00, «Bradley Center»
- Милуоки
-
Адетокумбо (27 + 9 подборов + 7 передач),
Миддлтон (17),
Хенсон (17 + 8 подборов),
Бледсоу (15 + 7 подборов),
Снелл (9) старт;
Брогдон (10),
Лиггинс (6),
Макер (6),
Деллаведова (3).
- Мемфис
-
Брукс (19),
Марк Газоль (16 + 10 подборов + 6 передач),
Конли (7),
Эннис (5),
Мартин (2) старт;
Эванс (27),
Чалмерс (14 + 6 передач + 5 потерь),
Райт (10),
Парсонс (3),
Маклемор (0).
- Дата проведения
-
14 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
- Новый Орлеан
-
Мур (24),
Казинс (22 + 16 подборов + 7 передач + 7 потерь),
Холидэй (13),
Дэвис (13 + 10 подборов + 7 передач + 4 блок-шота + 5 потерь),
Каннингем (5) старт;
Миллер (21),
Нельсон (6),
Рондо (2),
Кларк (0),
Диалло (0).
- Атланта
-
Бэйзмор (22 + 7 передач),
Бэббит (12),
Шредер (11),
Дедмон (11),
Принс (4) старт;
Кавано (16),
Белинелли (14),
Коллинз (12),
Тэйлор (3),
Дилэйни (0).
- Дата проведения
-
14 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
-
Митчелл (24),
Жеребко (13),
Фэйворс (9 + 10 подборов),
Рубио (3),
Инглс (0) старт;
Худ (16),
Сефолоша (13),
Беркс (11),
Нето (5 + 6 передач),
Удох (4),
О'Нил (0).
- Миннесота
-
Таунс (24 + 13 подборов),
Тиг (22 + 5 потерь),
Батлер (21 + 10 передач),
Гибсон (15 + 10 подборов),
Уиггинс (11) старт;
Кроуфорд (5),
Бьелица (5),
Джонс (4),
Мухаммад (2).
- Дата проведения
-
14 ноября, 05.00, «US Airways Center»
- Финикс
-
Букер (36),
Уоррен (23 + 8 подборов),
Чендлер (7 + 15 подборов),
Крисс (4 + 7 подборов),
Юлис (2) старт;
Бендер (15),
Джеймс (5),
Лень (1),
Дэниелс (0),
Джексон (0).
- Лейкерс
-
Колдуэлл-Поуп (15 + 9 подборов),
Лопес (15 + 10 подборов),
Кузма (11),
Болл (7),
Ингрэм (6) старт;
Кларксон (25),
Брюэр (13),
Рэндл (8 + 8 подборов),
Блу (0),
Богут (0 + 7 подборов).
- Дата проведения
-
14 ноября, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
-
Макколлум (17),
Нуркич (17 + 7 потерь),
Лиллард (15 + 7 передач),
Свэниган (6),
Харклесс (2) старт;
Тернер (14),
Напьер (8),
Вонле (8 + 10 подборов),
Дэвис (4 + 7 подборов),
Лэйман (3),
Коллинз (3),
Коннотон (2).
- Денвер
-
Мюррэй (18 + 6 потерь),
Миллсэп (18),
Чендлер (14 + 7 подборов + 6 передач),
Бартон (12),
Йокич (6 + 7 подборов) старт;
Фарид (6),
Мудиай (4),
Бизли (2),
Лайлс (2),
Джефферсон (0),
Пламли (0).
- Дата проведения
-
14 ноября, 06.30, «Oracle Arena»
- Голден Стэйт
-
Дюрэнт (21 + 7 подборов + 8 передач),
Грин (20),
Ливингстон (16 + 6 передач),
Томпсон (15),
Пачулия (4 + 8 подборов) старт;
Янг (9),
Луни (8),
Игудала (5),
Каспи (4),
Уэст (4 + 11 подборов),
МакГи (4),
Кук (0),
Маккоу (0).
- Орландо
-
Вучевич (20),
Фурнье (16),
Росс (11),
Гордон (10 + 10 подборов),
Пэйтон (4) старт;
Симмонс (13),
Спейтс (9),
Бийомбо (8 + 7 подборов),
Мак (4 + 7 передач),
Аффлало (3),
Хезонья (2).
- Дата проведения
-
14 ноября, 06.30, «Staples Center»
- Клипперс
-
Гриффин (29 + 5 потерь),
Риверс (11),
Торнвелл (7),
Джонсон (7),
Джордан (2) старт;
Уильямс (31 + 7 подборов + 6 передач + 5 перехватов),
Рид (9),
Эванс (7),
Деккер (2),
Уильямс (0).
- Филадельфия
-
Эмбиид (32 + 16 подборов),
Ковингтон (31),
Симмонс (22 + 12 подборов + 5 потерь),
Редик (10 + 6 передач),
Шарич (2) старт;
Макконнелл (4 + 6 передач),
Луваву-Кабарро (4),
Джонсон (4),
Андерсон (0).
Статистика НБА
Таблица НБА
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.
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