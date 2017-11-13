ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. «Кливленд» вырвал победу у «Нью-Йорка», «Филадельфия» нанесла поражение «Клипперс» и другие результаты

14.11.2017 10:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей. «Кливленд» ЛеБрона Джеймса вырвал победу у «Нью-Йорка» Кристапса Порзингиса (104:101).

«Клипперс» потерпели шестое поражение подряд, уступив на своей площадке «Филадельфии» -105:109.

НБА

Регулярный чемпионат

Вашингтон – Сакраменто 110:92 (25:32, 32:19, 29:20, 24:21)
Дата проведения
14 ноября, 03.00, «Verizon Center»
Онлайн матча Статистика
Вашингтон
Уолл (21 + 9 передач), Гортат (18 + 7 подборов), Портер (15 + 7 подборов), Бил (14 + 7 подборов + 7 передач), М-ф Моррис (4)  старт; Скотт (15), Убре (12 + 8 подборов), Микс (4), Маккаллоу (3), Фрэйзер (2), Маинми (2 + 9 подборов), Саторански (0).
Сакраменто
Джордж Хилл (16), Рэндолф (12 + 9 подборов), Темпл (11), Коули-Стайн (6), Богданович (5)  старт; Хилд (12), Лабиссьер (11), Фокс (10), Джексон (5), Папаяннис (2), Куфос (2).

Нью-Йорк – Кливленд 101:104 (22:25, 29:13, 25:23, 25:43)
Дата проведения
14 ноября, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Статистика
Нью-Йорк
Хардуэй (28 + 10 подборов), Порзингис (20 + 7 подборов), Кантер (20 + 16 подборов), Ли (15), Джек (2)  старт; Ниликина (7 + 6 перехватов), Томас (5), Макдермотт (2), О’Куинн (2), Дотсон (0).
Кливленд
Джеймс (23 + 9 подборов + 12 передач + 5 потерь), Краудер (13), Джей Ар Смит (8), Лав (6), Шамперт (0 + 5 потерь)  старт; Корвер (21), Уэйд (15 + 8 подборов), Фрай (9), Грин (6), Осман (3).

Милуоки – Мемфис 110:103 (34:29, 26:36, 24:12, 26:26)
Дата проведения
14 ноября, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Статистика
Милуоки
Адетокумбо (27 + 9 подборов + 7 передач), Миддлтон (17), Хенсон (17 + 8 подборов), Бледсоу (15 + 7 подборов), Снелл (9)  старт; Брогдон (10), Лиггинс (6), Макер (6), Деллаведова (3).
Мемфис
Брукс (19), Марк Газоль (16 + 10 подборов + 6 передач), Конли (7), Эннис (5), Мартин (2)  старт; Эванс (27), Чалмерс (14 + 6 передач + 5 потерь), Райт (10), Парсонс (3), Маклемор (0).

Новый Орлеан – Атланта 106:105 (23:32, 22:18, 33:30, 28:25)
Дата проведения
14 ноября, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Статистика
Новый Орлеан
Мур (24), Казинс (22 + 16 подборов + 7 передач + 7 потерь), Холидэй (13), Дэвис (13 + 10 подборов + 7 передач + 4 блок-шота + 5 потерь), Каннингем (5)  старт; Миллер (21), Нельсон (6), Рондо (2), Кларк (0), Диалло (0).
Атланта
Бэйзмор (22 + 7 передач), Бэббит (12), Шредер (11), Дедмон (11), Принс (4)  старт; Кавано (16), Белинелли (14), Коллинз (12), Тэйлор (3), Дилэйни (0).

Юта – Миннесота 98:109 (14:33, 28:24, 23:31, 33:21)
Дата проведения
14 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча Статистика
Юта
Митчелл (24), Жеребко (13), Фэйворс (9 + 10 подборов), Рубио (3), Инглс (0)  старт; Худ (16), Сефолоша (13), Беркс (11), Нето (5 + 6 передач), Удох (4), О'Нил (0).
Миннесота
Таунс (24 + 13 подборов), Тиг (22 + 5 потерь), Батлер (21 + 10 передач), Гибсон (15 + 10 подборов), Уиггинс (11)  старт; Кроуфорд (5), Бьелица (5), Джонс (4), Мухаммад (2).

Финикс – Лейкерс 93:100 (20:21, 24:22, 29:31, 20:26)
Дата проведения
14 ноября, 05.00, «US Airways Center»
Онлайн матча Статистика
Финикс
Букер (36), Уоррен (23 + 8 подборов), Чендлер (7 + 15 подборов), Крисс (4 + 7 подборов), Юлис (2)  старт; Бендер (15), Джеймс (5), Лень (1), Дэниелс (0), Джексон (0).
Лейкерс
Колдуэлл-Поуп (15 + 9 подборов), Лопес (15 + 10 подборов), Кузма (11), Болл (7), Ингрэм (6)  старт; Кларксон (25), Брюэр (13), Рэндл (8 + 8 подборов), Блу (0), Богут (0 + 7 подборов).

Портленд – Денвер 99:82 (25:21, 29:28, 30:17, 15:16)
Дата проведения
14 ноября, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Статистика
Портленд
Макколлум (17), Нуркич (17 + 7 потерь), Лиллард (15 + 7 передач), Свэниган (6), Харклесс (2)  старт; Тернер (14), Напьер (8), Вонле (8 + 10 подборов), Дэвис (4 + 7 подборов), Лэйман (3), Коллинз (3), Коннотон (2).
Денвер
Мюррэй (18 + 6 потерь), Миллсэп (18), Чендлер (14 + 7 подборов + 6 передач), Бартон (12), Йокич (6 + 7 подборов)  старт; Фарид (6), Мудиай (4), Бизли (2), Лайлс (2), Джефферсон (0), Пламли (0).

Голден Стэйт – Орландо 110:100 (27:29, 29:27, 32:19, 22:25)
Дата проведения
14 ноября, 06.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Статистика
Голден Стэйт
Дюрэнт (21 + 7 подборов + 8 передач), Грин (20), Ливингстон (16 + 6 передач), Томпсон (15), Пачулия (4 + 8 подборов)  старт; Янг (9), Луни (8), Игудала (5), Каспи (4), Уэст (4 + 11 подборов), МакГи (4), Кук (0), Маккоу (0).
Орландо
Вучевич (20), Фурнье (16), Росс (11), Гордон (10 + 10 подборов), Пэйтон (4)  старт; Симмонс (13), Спейтс (9), Бийомбо (8 + 7 подборов), Мак (4 + 7 передач), Аффлало (3), Хезонья (2).

Клипперс – Филадельфия 105:109 (28:36, 25:19, 26:22, 26:32)
Дата проведения
14 ноября, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Клипперс
Гриффин (29 + 5 потерь), Риверс (11), Торнвелл (7), Джонсон (7), Джордан (2)  старт; Уильямс (31 + 7 подборов + 6 передач + 5 перехватов), Рид (9), Эванс (7), Деккер (2), Уильямс (0).
Филадельфия
Эмбиид (32 + 16 подборов), Ковингтон (31), Симмонс (22 + 12 подборов + 5 потерь), Редик (10 + 6 передач), Шарич (2)  старт; Макконнелл (4 + 6 передач), Луваву-Кабарро (4), Джонсон (4), Андерсон (0).

 

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Павел Нехайчик: «Как ни прискорбно это звучит, но ничья с Грузией это нормальный результат для нашей сборной»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика