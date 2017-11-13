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Товарищеские матчи. Аргентина сыграет с Нигерией, Германия – с Францией, Англия против Бразилии

14.11.2017 11:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках товарищеских матчей Аргентина встретится с Нигерией, Германия – с Францией, а Англия – с Бразилией.

Товарищеские матчи

Южная Корея – Сербия
Дата проведения
14 ноября, 14.00, «Мунсу»
Онлайн матча

 

Китай – Колумбия
Дата проведения
14 ноября, 15.30, «Chongqing Olympic Sports Center»
Онлайн матча

 

Катар – Исландия
Дата проведения
14 ноября, 19.30, «Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium»
Онлайн матча

 

Аргентина – Нигерия
Дата проведения
14 ноября, 19.30, «стадион Краснодар»
Онлайн матча

 

Словакия – Норвегия
Дата проведения
14 ноября, 20.00, «Антона Малатинскего»
Онлайн матча

 

Румыния – Голландия
Дата проведения
14 ноября, 22.00, «Национальный стадион»
Онлайн матча

 

Венгрия – Коста-Рика
Дата проведения
14 ноября, 22.15, «Групама-Арена»
Онлайн матча

 

Германия – Франция
Дата проведения
14 ноября, 22.45, «РейнЭнергиШтадион»
Онлайн матча

 

Бельгия – Япония
Дата проведения
14 ноября, 22.45, «Ян Брейдель»
Онлайн матча

 

Австрия – Уругвай
Дата проведения
14 ноября, 22.45, «Эрнст Хаппель»
Онлайн матча

 

Уэльс – Панама
Дата проведения
14 ноября, 22.45, «Кардифф Сити Стэдиум»
Онлайн матча

 

Англия – Бразилия
Дата проведения
14 ноября, 23.00, «Уэмбли»
Онлайн матча

 

Португалия – США
Дата проведения
14 ноября, 23.45, «Магальяйнш Пессоа»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В рамках товарищеских матчей Аргентина встретится с Нигерией, Германия – с Францией, а Англия – с Бразилией.

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