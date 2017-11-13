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Товарищеские матчи. Аргентина сыграет с Нигерией, Германия – с Францией, Англия против Бразилии
14.11.2017 11:21 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках товарищеских матчей Аргентина встретится с Нигерией, Германия – с Францией, а Англия – с Бразилией.
Товарищеские матчи
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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В рамках товарищеских матчей Аргентина встретится с Нигерией, Германия – с Францией, а Англия – с Бразилией.
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