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Ольга Зайцева о расследовании МОК: «За карьеру у меня не было ни одной сомнительной пробы»
14.11.2017 11:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала
«Я читаю о себе такие подробности, от которых волосы дыбом встают.
Пишут, например, что я была недоступна для комментариев, хотя ко мне никто вообще не обращался за какими бы то ни было комментариями – не было ни одного звонка.
Такое ощущение, что меня сейчас намеренно пытаются втянуть в информационное поле публикациями на скандальную тему, хотят, чтобы я начала возмущаться и оправдываться.
А мне не в чем оправдываться: за всю профессиональную карьеру у меня не было ни одной сомнительной пробы.
Все всегда знали, что я принципиально против какой бы то ни было фармакологии. Это, если хотите, мое жизненное кредо», – заявила Зайцева.
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Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева прокомментировала информацию о том, что комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством...
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