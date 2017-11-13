Калининград закупит автобусы МАЗ к ЧМ-2018

Калининград закупит автобусы производства Минского автомобильного завода к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщил губернатор Калининградской области России Антон Алиханов по итогам встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Город Калининград будет дополнительно закупать автобусы под чемпионат, потому что у нас есть определенный дефицит, несмотря на недавнюю закупку 100 автобусов. Мне кажется, что у нас, однозначно, есть необходимость воспользоваться рабочей силой со стороны Беларуси: здесь очень хорошие водители. Нам нужно пригласить белорусских коллег, чтобы они во время чемпионата мира, во время пиковых нагрузок нам помогли», – сказал Антон Алиханов.

21-й чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.