Игорь Криушенко: «Результат матча с грузинами считаю положительным»

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко считает результат товарищеского матча против Грузии положительным.

— С каким настроением возвращаетесь на родину?

— Перед выездом говорил, что более оптимальный состав постараемся выставить на второй поединок. Поэтому результат матча с грузинами считаю положительным. По крайней мере есть удовлетворение, что на поле я увидел команду, и она была единым целым. Это сейчас самое главное, – сказал Криушенко.

Игорь Криушенко: «Ошибок хватало, но на поле я увидел команду, и она была единым целым»