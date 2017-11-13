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Игорь Криушенко: «Результат матча с грузинами считаю положительным»
14.11.2017 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко считает результат товарищеского матча против Грузии положительным.
— С каким настроением возвращаетесь на родину?
— Перед выездом говорил, что более оптимальный состав постараемся выставить на второй поединок. Поэтому результат матча с грузинами считаю положительным. По крайней мере есть удовлетворение, что на поле я увидел команду, и она была единым целым. Это сейчас самое главное, – сказал Криушенко.
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко считает результат товарищеского матча против Грузии положительным.
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