ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Игорь Криушенко: «Результат матча с грузинами считаю положительным»

14.11.2017 12:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко считает результат товарищеского матча против Грузии положительным.

— С каким настроением возвращаетесь на родину?

— Перед выездом говорил, что более оптимальный состав постараемся выставить на второй поединок. Поэтому результат матча с грузинами считаю положительным. По крайней мере есть удовлетворение, что на поле я увидел команду, и она была единым целым. Это сейчас самое главное, – сказал Криушенко.

Игорь Криушенко: «Ошибок хватало, но на поле я увидел команду, и она была единым целым»

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко считает результат товарищеского матча против Грузии положительным.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Максим Мирный: «Полностью поддерживаю выбор Дуброва на парный матч финала с США»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика