Максим Мирный: «Полностью поддерживаю выбор Дуброва на парный матч финала с США»

Белорусский теннисист Максим Мирный поддержал решение Эдуарда Дуброва выставить на парный матч финала Кубка Федерации Саснович и Соболенко.

— Что скажешь о парном поединке?

— Трудно что-либо комментировать с технической точки зрения. Как у них, так и у нас не был заготовлен «железный» дуэт, состав участниц парного матча мог варьироваться в любую сторону. Капитаны исходили из состояния игроков ровно на то время, когда закончился четвертый одиночный раунд. Случилось то, что случилось. С этой ситуацией американки справились лучше, общий парный уровень у них оказался чуть выше, было меньше брака, что называется, от себя. Именно это помогло Вандевей и Роджерс в концовке второго сета, когда они вернулись в игру со счета 2:5.

Если бы белоруски перевели матч в третий сет, это были бы такие качели, что мало никому не показалось бы. Там мастерство наверняка ушло бы на второй план, началась бы война нервов. Поставь Эдуард Владимирович Дубров даже нас с тобой, мы в таком третьем сете смогли бы продержаться против американок.

— Ты, кстати, понял логику выбора капитана?

— Абсолютно. С точки зрения физических сил женский парный матч, даже такой решающий, не очень затратный, поэтому переживать за состояние Саши Саснович не стоило. А эмоционально наши одиночницы были готовы к продолжению битвы гораздо лучше, чем изначально номинированные на пару Вера Лапко и Лидия Морозова, которые за два дня переживаний на командной скамейке отдали этому финалу уйму сил. Если бросить их в такое пекло, полагаю, развязка наступила бы гораздо раньше. И мы тогда сожалели бы и пеняли капитана за то, что, имея под рукой «звенящих» Саснович и Соболенко, он сделал ставку на скамеечниц. В этом плане я полностью поддерживаю выбор белорусского капитана, – сказал Мирный.