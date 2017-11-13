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Посещаемость первой лиги по сравнению с прошлым сезоном упала на 17 процентов

14.11.2017 13:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Прошли матчи заключительного тура первой лиги сезона 2017 года.

Посещаемость 30-го тура составила 396 болельщиков на игре. Это лучшая посещаемость за последние 8 туров.

Средняя посещаемость всего чемпионата составила 420 болельщиков на матче. Отметим, что в прошлом сезоне матчи первой лиги посещали в среднем 509 зрителей. Таким образом, посещаемость первой лиги по сравнению с прошлым сезоном упала на 17 процентов.

Самым посещаемым клубом первой лиги стал «Слоним-2017» (857 болельщиков на игре), далее идут «Белшина» (737) и «Орша» (590).

Худшая посещаемость у «Энергетика-БГУ» (182), «Лиды» (237) и «Гранита» (291).

Посещаемость первой лиги по сравнению с прошлым сезоном упала на 17 процентов

 
 
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Прошли матчи заключительного тура первой лиги сезона 2017 года.

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