БАТЭ направил в суд иск к Венгерскому, который выбежал на поле с флагом

БАТЭ направил документы в суд, чтобы Александра Венгерского, который выбежал на поле с национальным флагом во время матча с Арсеналом, оштрафовали на 5 тысяч евро. Именно такой штраф получил сам клуб за поступок болельщика.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе клуба и в суде Вилейского района. Когда будет рассмотрение дела пока неизвестно.

Напомним, Александр Венгерский выбежал на поле с бело-красно-белым флагом во время матча БАТЭ с «Арсеналом». За это БАТЭ получил штраф от дисциплинарного совета УЕФА.

Ранее Александра Венгерского уже приговорили к семи суткам административного ареста за мелкое хулиганство и три — за неповиновение сотрудникам милиции.