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Кубок Федерации. Сборная Беларуси опустилась на третье место

14.11.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В обновленном рейтинге Кубка Федерации сборная Беларуси опустилась со второй строки на третью.

Победитель турнира сборная США поднялась с третьего места на второе. Лидерство сохранила команда Чехии.

1 (1). Чехия — 29852,5

2 (3). США — 22172,5

3 (2). Беларусь — 14580

4 (4). Франция — 12925

5 (5). Швейцария — 9465

6 (6). Германия — 8392,5

7 (7). Голландия — 7732,5

8 (8). Россия — 7302,5

9 (9). Бельгия — 5990

10 (11). Украина — 3885

 
 
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В обновленном рейтинге Кубка Федерации сборная Беларуси опустилась со второй строки на третью.

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