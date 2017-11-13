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Кубок Федерации. Сборная Беларуси опустилась на третье место
14.11.2017 14:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В обновленном рейтинге Кубка Федерации сборная Беларуси опустилась со второй строки на третью.
Победитель турнира сборная США поднялась с третьего места на второе. Лидерство сохранила команда Чехии.
1 (1). Чехия — 29852,5
2 (3). США — 22172,5
3 (2). Беларусь — 14580
4 (4). Франция — 12925
5 (5). Швейцария — 9465
6 (6). Германия — 8392,5
7 (7). Голландия — 7732,5
8 (8). Россия — 7302,5
9 (9). Бельгия — 5990
10 (11). Украина — 3885
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В обновленном рейтинге Кубка Федерации сборная Беларуси опустилась со второй строки на третью.
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