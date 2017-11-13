Свен Арне Хансен. Фото из архива

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Легкоатлетический матч Европа - США пройдет в сентябре 2019 года на минском стадионе "Динамо". Об этом сообщил сегодня журналистам в Национальном пресс-центре президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свен Арне Хансен, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я горд объявить, что спустя много лет легкоатлетический матч Европа - США пройдет в Минске - 9-10 сентября 2019 года. Откровенно говоря, с 1960-х годов такого рода спортивных мероприятий не проводилось. В 2019-м в календаре не много крупных легкоатлетических состязаний, кроме чемпионата мира в Катаре, поэтому остановились на этой дате. Одной из причин, почему выбрали местом проведения матча Минск, является открытие после реконструкции стадиона "Динамо" в июне 2018 года. Рад, что сможем задействовать этот стадион на предстоящих легкоатлетических соревнований", - рассказал Свен Арне Хансен.

Идея проведения международного легкоатлетического матча Европа - США принадлежит президенту ЕАА. Белорусская федерация легкой атлетики выразила готовность выступить организатором данного матча в Минске. Поддержку в проведении этого спортивного события в столице Беларуси высказал и глава государства, Президент НОК Александр Лукашенко.

На протяжении года Европейская легкоатлетическая ассоциация совместно с БФЛА отработали ряд технических моментов матча и получили подтверждение об участии всех сторон.-0-