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Легкоатлетический матч Европа – США состоится 9-10 сентября 2019 года на минском стадионе «Динамо»

14.11.2017 15:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Легкоатлетический матч Европа – США пройдет в сентябре 2019 года на реконструированном минском стадионе «Динамо». Об этом сообщил журналистам в Национальном пресс-центре президент Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свен-Арне Хансен.

«Я горд объявить, что спустя много лет легкоатлетический матч Европа — США пройдет в Минске 9-10 сентября 2019 года. Откровенно говоря, с 1960-х годов такого рода спортивных мероприятий не проводилось. В 2019-м в календаре не много крупных легкоатлетических состязаний, кроме чемпионата мира в Катаре, поэтому остановились на этой дате. Одной из причин, почему выбрали местом проведения матча Минск, является открытие после реконструкции стадиона «Динамо» в июне 2018 года. Рад, что сможем задействовать этот стадион на предстоящих легкоатлетических соревнований», – сказал Хансен.

Идея проведения международного легкоатлетического матча Европа — США принадлежит президенту ЕАА. Белорусская федерация легкой атлетики выразила готовность выступить организатором встречи в Минске. На протяжении года Европейская легкоатлетическая ассоциация совместно с БФЛА отработали ряд технических моментов матча и получили подтверждение об участии всех сторон.

 
Теги: Минск
 
 
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Легкоатлетический матч Европа – США пройдет в сентябре 2019 года на реконструированном минском стадионе «Динамо».

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Легкоатлетический матч Европа - США пройдет в сентябре 2019 года на минском стадионе "Динамо"
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