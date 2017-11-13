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Беларусь занимает третью строчку в рейтинге Кубка Федерации

14.11.2017 15:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Женская сборная Беларуси по теннису опустилась на третью строчку в обновленном рейтинге Кубка Федерации, сообщает Sputnik.

В минувшие выходные в Минске состоялся финал Fed Cup между сборными Беларуси и США. Победу в финале со счетом 3:2 праздновали американские теннисистки Коко Вандевеге, Слоан Стивенс, Шелби Роджерс и Элисон Риске. Белоруски Арина Соболенко, Александра Саснович, Вера Лапко и Лидия Морозова завоевали серебряные награды.

Обновленный рейтинг Кубка Федерации после финала в Минске:

  1. (1). Чехия — 29 852,5
  2. (3). США — 22 172,5
  3. (2). Беларусь — 14 580
  4. (4). Франция — 12 925
  5. (5). Швейцария — 9465
  6. (6). Германия — 8392,5
  7. (7). Нидерланды — 7732,5
  8. (8). Россия — 7302,5
  9. (9). Бельгия — 5990
  10. (11). Украина — 3885

В феврале сборная Беларуси в рамках 1/4 финала Кубка Федерации примет дома команду Германии.

 
Теги: Минск
 
 
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Победа в финале позволила американкам опередить белорусских теннисисток в обновленном рейтинге.

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