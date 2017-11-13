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Беларусь занимает третью строчку в рейтинге Кубка Федерации
14.11.2017 15:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Женская сборная Беларуси по теннису опустилась на третью строчку в обновленном рейтинге Кубка Федерации, сообщает Sputnik.
Обновленный рейтинг Кубка Федерации после финала в Минске:
В феврале сборная Беларуси в рамках 1/4 финала Кубка Федерации примет дома команду Германии.
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Победа в финале позволила американкам опередить белорусских теннисисток в обновленном рейтинге.
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