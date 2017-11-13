«Торпедо-БелАЗ» заключил долгосрочный контракт с Кубаревым

Сегодня состоялась встреча председателя Общего собрания участников ООО «Футбольный клуб «Торпедо-БелАЗ» Петра Пархомчика с руководством клуба и главным тренером команды.

По результатам встречи было принято решение о продлении контракта с Олегом Михайловичем Кубаревым на долгосрочной основе.

Напомним, Кубарев возглавил «Торпедо» в июле нынешнего года. Ранее с командой работал Игорь Криушенко, который стал главным тренером сборной Беларуси.