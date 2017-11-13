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«Торпедо-БелАЗ» заключил долгосрочный контракт с Кубаревым
14.11.2017 16:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоялась встреча председателя Общего собрания участников ООО «Футбольный клуб «Торпедо-БелАЗ» Петра Пархомчика с руководством клуба и главным тренером команды.
По результатам встречи было принято решение о продлении контракта с Олегом Михайловичем Кубаревым на долгосрочной основе.
Напомним, Кубарев возглавил «Торпедо» в июле нынешнего года. Ранее с командой работал Игорь Криушенко, который стал главным тренером сборной Беларуси.
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Сегодня состоялась встреча председателя Общего собрания участников ООО «Футбольный клуб «Торпедо-БелАЗ» Петра Пархомчика с руководством клуба и главным...
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