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Карабань, Козловский и еще 22 игрока попали в выездной состав минского «Динамо», Китаров, Лисовец и Устиненко – вне состава

14.11.2017 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В выездном составе минского «Динамо» на матчи против «Куньлуня», «Адмирала» и «Амура» значатся 24 человека.

Вратари — Михаил Карнаухов, Константин Козловский, Юнас Энрот;

Защитники — Марк-Андре Граньяни, Владимир Денисов, Роман Дюков, Дмитрий Знахаренко, Дмитрий Коробов, Кристиан Хенкель, Илья Шинкевич;

Нападающие — Дмитрий Буйницкий, Артем Волков, Артур Гаврус, Сергей Дрозд, Данила Карабань, Евгений Ковыршин, Александр Кулаков, Шарль Лингле, Александр Павлович, Джек Скилли, Андрей Степанов, Джастин Фонтэйн, Куинтон Хауден, Егор Шарангович.

Помимо Евгения Лисовца, в турне по медицинским показаниям не смог отправиться Александр Китаров, который получил повреждение во вчерашнем матче с «Ак Барсом». Кроме того, накануне в «Динамо-Молодечно» был командирован защитник Никита Устиненко, а в обратном направлении проследовал нападающий Данила Карабань.

Напомним, по ходу этой выездной серии «зубры» встретятся с «Куньлунь Ред Стар» (16 ноября, 14:30), «Адмиралом» (18 ноября, 10:00) и «Амуром» (20 ноября, 12:30).

 
 
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В выездном составе минского «Динамо» на матчи против «Куньлуня», «Адмирала» и «Амура» значатся 24 человека.

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