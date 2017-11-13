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Вентура уйдет с поста тренера сборной Италии, но он хочет компенсацию 700 тысяч евро
14.11.2017 17:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны детали ситуации с возможным уходом главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуры.
Он подтвердил, что подаст в отставку. Сообщается, что он намерен потребовать компенсацию за расторжение контракта в размере 700 тысяч евро.
– Вы обещаете подать в отставку?
– Да, – ответил Вентура.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Италии проведет переговоры с Карло Анчелотти.
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Стали известны детали ситуации с возможным уходом главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуры.
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