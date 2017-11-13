Вентура уйдет с поста тренера сборной Италии, но он хочет компенсацию 700 тысяч евро

Стали известны детали ситуации с возможным уходом главного тренера сборной Италии Джампьеро Вентуры.

Он подтвердил, что подаст в отставку. Сообщается, что он намерен потребовать компенсацию за расторжение контракта в размере 700 тысяч евро.

– Вы обещаете подать в отставку?

– Да, – ответил Вентура.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Италии проведет переговоры с Карло Анчелотти.

«Si dimette o no? Ce lo promette?» «Sì».

Questa sera a #LeIene Gian Piero Ventura promette di dimettersi da allenatore della Nazionale Italiana. pic.twitter.com/10YLbrwyYi — Le Iene (@redazioneiene) 14 ноября 2017 г.